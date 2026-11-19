В Шарыповском парке «Зелёный островок» в 6‑м микрорайоне появился первый автоматизированный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Оборудование позволит вести регулярный инструментальный контроль и получать объективные данные о состоянии окружающей среды.

Как сообщили в краевой администрации, пост фиксирует концентрации шести загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота, аммиака и сероводорода.

Комплекс отслеживает и метеопараметры: атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, скорость ветра и его направление.

В настоящее время специалисты краевого Центра мониторинга выполняют подключение оборудования к электросетям.

По словам министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина, запуск поста в Шарыпове позволит перейти от разовых наблюдений к систематическому контролю качества воздуха и оценивать влияние на экологию промышленных и энергетических предприятий.

На территории края уже функционируют 18 автоматизированных постов наблюдения за загрязнением воздуха. Комплексы монтируют и модернизируют в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Сбором, обработкой и публикаций данных занимается Центр мониторинга загрязнения окружающей среды.