16‑летняя жительница села Сучково может отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет за дропперство — девушка переводила деньги через свой банковский счёт по указке мошенников.

Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, школьница откликнулась на предложение о подработке в одном из популярных мессенджеров. На «работе» её обязанности входило перечисление поступивших средств на указанные счета — при этом небольшой процент девушка могла оставлять себе в качестве вознаграждения.

Всего через банковскую карту юной жительницы Сучково прошло свыше 78 тысяч рублей. Заработать школьница успела 1 345 рублей.

В полиции предупреждают: лёгкий заработок за проведение денежных переводов — крючок для вовлечения подростков в преступную деятельность. Независимо от суммы полученного вознаграждения такие транзиты чужих средств через карту расценивается как нарушение закона.