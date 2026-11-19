Предприятия Красноярского края приступили к снижению выбросов в связи с режимом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщило краевое министерство экологии. Компании выполняют мероприятия из согласованных планов, чтобы не допустить загрязнения воздуха в период безветрия.

Как требования соблюдаются на деле, проверяют инспекторы министерства. Они проводят выездные обследования промышленных предприятий и других источников загрязнения воздуха — самостоятельно и совместно с полицией и природоохранной прокуратурой.

Выезды уже начались в Красноярске, Канске, Минусинском, Балахтинско-Новосёловском и Рыбинском округах. Инспекторы проверяют промышленные предприятия и источники отопления: следят за соблюдением требований по использованию топлива и выявляют источники угольных выбросов. В Лесосибирске на проверку взяли четыре котельные местных предпринимателей.

Контроль идёт не только выездами. Уведомления о наступлении режима НМУ предприятия получают через систему «Платформа НМУ» — там же в режиме онлайн отчитываются о выполненных мероприятиях.

В Красноярске круглосуточно работает выездная лаборатория краевого Центра мониторинга. Её специалисты выезжают на замеры воздуха, в том числе по сигналам жителей: отбирают пробы и измеряют концентрации загрязняющих веществ. Подать сигнал может любой горожанин, заметивший резкий запах или задымление во дворе.

Режим НМУ действует в 26 округах Красноярского края: он объявлялся и в самом Красноярске, и в Норильске, Минусинске и других территориях. В этот период заводы обязаны снижать нагрузку на атмосферу, а жителям рекомендуют ограничивать прогулки с детьми и следить за самочувствием.