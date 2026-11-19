Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице 1‑й Хабаровской в Красноярске.

Как сообщили в региональном Следкоме, на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России позвонил житель краевой столицы, который сообщил, что не согласен с тем, как устанавливаются обстоятельства нарушения прав жильцов.

Дом возвели в 2023 году и ввели в эксплуатацию с нарушениями. В здании регулярно происходят затопления квартир и подвальных помещений, несущие конструкции разрушаются. Причина — в отсутствия систем водоотведения и в плохом состояния коммуникаций. Неисправна и вентиляция. А проблемы с лифтовым оборудованием приводили к тому, что в кабины обрушались вместе с людьми. Так, в конце марта текущего года 15‑летняя девочка пролетела пять этажей вниз из-за сбоя в работе лифта.

О ходе и результатах расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для восстановления прав жильцов дома по ул. 1‑й Хабаровской Александру Бастрыкину доклад представит руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Алексей Еремин. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.