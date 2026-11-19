Врач-пульмонолог Краевой клинической больницы, ассистент кафедры госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО КрасГМУ Дмитрий Аникин рассказал корреспонденту krsk.aif.ru о том, с какими проблемами курильщики вейпов попадают в больницу.

«Ежедневно в стационар обращаются как взрослые, так и подростки. Основные симптомы: одышка, кашель, боль в груди, хрипы, снижение сатурации. В тяжёлых случаях: острый респираторный дистресс-синдром и кровохарканье. Часто присоединяются лихорадка, озноб, выраженная слабость, а у подростков нередко на первый план выходят тошнота, рвота, диарея, боли в животе, судороги», — перечислил доктор нарушения, с которыми пациенты поступают регулярно.

Аникин отметил: закон, запрещающий продажу вейпов, который вступит в силу с 1 марта 2027 года, внушает надежду на то, что госпитализаций станет меньше, а лёгкие представителей молодого поколения удастся сохранить здоровыми.