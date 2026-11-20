Аэропорт Черемшанка занял второе место на всероссийском конкурсе комнат матери и ребёнка на объектах транспортной инфраструктуры. В своей категории он оказался среди призёров федерального отбора, сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.

В комнате обновили оборудование и организовали пространство так, чтобы родители могли отдохнуть с детьми перед вылетом. При оценке учитывали оснащение помещения, комфорт, доступность для пассажиров и соответствие заявленных условий реальному состоянию комнаты.

В конкурсе участвовали более 70 объектов со всей страны — аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, а также морские и речные вокзалы. Черемшанка заняла второе место среди воздушных гаваней классов Г, Д и Е.

Конкурс прошёл впервые. В дальнейшем его планируют проводить ежегодно, чтобы выявлять удачные решения для обустройства пространств, предназначенных для семей с детьми.

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