В Красноярском крае краевой план по улучшению демографической ситуации и повышению рождаемости дополнят новыми мероприятиями. Такое поручение министерству соцполитики дал губернатор Михаил Котюков по итогам IV Красноярского демографического форума. Об этом сообщил сам глава региона в своём канале.

Перед этим Котюков вместе с модераторами всех дискуссионных площадок подробно разобрал каждую инициативу, выработанную экспертами за дни форума. Предложения касаются сразу нескольких ключевых направлений. Среди них — повышение информированности жителей о мерах поддержки семей, чтобы люди могли заранее планировать будущее. Ещё один блок — создание работодателями комфортных условий для работающих родителей, чтобы сотрудникам не приходилось выбирать между семьёй и карьерой.

Отдельное внимание уделили профилактике рисков и негативных явлений в детской и молодёжной среде, а также защите детей от опасного контента. В поле зрения экспертов были и вопросы сохранения репродуктивного здоровья, доступности медицинской помощи и сопровождения будущих родителей на всех этапах — от планирования до рождения ребёнка. Кроме того, на форуме говорили о продвижении семейных ценностей и формировании у молодёжи стремления создать большую семью.

Особый акцент сделали на корпоративных программах поддержки семейных сотрудников. Сегодня компании не ограничиваются только финансовой помощью многодетным. Они внедряют гибкие форматы занятости, адресные меры и создают возможности для общения, чтобы работники могли делиться опытом воспитания детей. Лучшие практики уже внедряют на краевых предприятиях. В числе лидеров — «Губернские аптеки» и «Красцветмет». Все поступившие предложения войдут в обновлённый краевой план. По словам губернатора, новые мероприятия должны давать результат и обеспечивать системную заботу о семье в регионе.

IV Красноярский демографический форум прошёл 18 ноября в Национальном центре «Россия» на Енисее в рамках Недели «Сибирского долголетия». В этом году он собрал более 500 участников из разных регионов страны — представителей власти, науки, бизнеса и общественных организаций, работающих с семьями. Работали шесть дискуссионных площадок, где обсуждали безопасность подростков в интернете, репродуктивное здоровье и реализацию корпоративного стандарта. По итогам форума модераторы представили свои предложения на пленарном заседании. Выработанные инициативы будут учтены краевой властью и направлены в Министерство труда и социальной защиты России для дальнейшей проработки на федеральном уровне.