Новую схему оплаты электроэнергии — по максимальной мощности, а не по фактическому потреблению — обсудили в Красноярске на заседании Координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по энергетике. Об этом сообщило краевое министерство промышленности и торговли. Заседание прошло 18 ноября в рамках Сибирского энергетического форума.

Работу совета возглавил федеральный куратор — заместитель министра энергетики России Пётр Конюшенко. По его словам, федеральному ведомству нужны предложения именно с мест.

«Нам важно услышать не общие слова, а конкретные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается энергетика на местах», — отметил Пётр Конюшенко.

Он напомнил и о мировом тренде: энергетика движется от крупных энергоблоков и протяжённых электросетей к распределённой малой генерации — так называемому гибридному энергоснабжению.

Ключевых тем на заседании назвали три. Первая — переход крупных потребителей, подключённых к сетям напрямую, на оплату услуг по передаче электроэнергии по принципу «бери или плати». Вторая — оценка запаса мощности на подстанциях при подключении новых потребителей. Третья — снятие инфраструктурных ограничений для инвестпроектов и развитие распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже.

О краевых инвестиционных программах рассказал министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников. В этом году в крае работают 19 энергетических инвестпрограмм, рассчитанных до 2030 года, — общий объём финансирования 89,4 млрд рублей. Основные направления — реконструкция и модернизация электросетей, а также технологическое присоединение. Только на 2026 год запланированы 31,1 млрд рублей — это на 36% больше, чем годом ранее.

Среди главных проблем участники назвали частые аварии на сетях: оборудование сильно изношено. Отдельно обсудили обязанность сетевых компаний вовремя подключать новых потребителей, в том числе по льготной процедуре. В крае уже приняли два ответных шага: регуляторное соглашение с сетевой компанией на 2026–2035 годы — за десять лет она вложит в сети 69,8 млрд рублей — и программу повышения надёжности на 2026–2031 годы. В неё вошли 91 мероприятие, из них 70 — реконструкция сетей 35 кВ и ниже. По замыслу, это должно сократить очередь на технологическое присоединение.

Предложения регионов и сетевых организаций Сибири теперь обобщат — на их основе сформируют единую позицию сибирских территорий для работы с федеральными органами власти.

Форум, на площадке которого прошло заседание совета, открылся в Красноярске 18 ноября и продлится до 20-го. Главная тема деловой программы этого года — переход от локальных решений в энергетике к межрегиональному сотрудничеству. В первый день на форуме работали встреча министров регионов, пленарное заседание «Энергетика России 2030» и обсуждение газификации Сибирского федерального округа.