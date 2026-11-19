В краевой столице в Национальном центре «Россия» прошёл IV Демографический форум, собравший на шести своих площадках свыше 700 участников из 54 регионов. Событие стало продолжением инициативы прокуратуры Красноярского края, выступившей организатором I Демографического форума три года назад.

К участию в событии присоединились представители власти, научного сообщества и бизнеса, эксперты и специалисты в сфере демографической и социальной политики, молодые люди и многодетные родители.

Гости встречи обсудили вопросы демографического стандарта региона, репродуктивного здоровья, вовлечения детей в спорт, новых мер поддержки семей, оказания помощи подросткам, столкнувшимся с кризисными ситуациями, вредного контента и другие.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник рассказал о практических решениях, внедряемых прокуратурой совместно с органами власти для поддержки семей, защиты детей и улучшения демографии. Среди них: электронный Социальный кодекс Красноярского края, содержащий информацию о мерах поддержки, выплатах и услугах на одном портале; инициированный прокуратурой края закон о передаче детей, временно оставшимся без родительского попечения, в родственные семьи с ежемесячной выплатой на их содержание; выплаты женщинам до 23 лет при рождении первого ребёнка; бесплатный спорт для многодетных семей; возможность заранее оформить путёвку в детский лагерь; трудовые отряды; спасший уже шесть жизней чат-бот «Лучше знать», с помощью которого подросток может анонимно обратиться к психологам.

«Надзор — это не только право требовать, но и возможность предлагать. Не только находить виновных, но и менять условия в пользу семьи. Защита семьи и есть защита будущего, а будущее начинается с заботы», — подчеркнул Роман Тютюник на форуме.

По итогам события было предложено более 50 инициатив и конкретных мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе — в дальнейшем успешный опыт может быть распространён на другие территории РФ.