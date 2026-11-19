В Красноярском крае специалисты проверили 58 проб яиц от местных птицефабрик и производителей из соседних регионов. В двух образцах обнаружены остаточные количества антибиотиков. Как сообщили в пресс-службе Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», исследование проводилось в рамках производственного контроля и для декларирования продукции.

В лаборатории выполнили около 600 исследований. Яйца проверяли на микробиологические показатели — наличие сальмонеллы, листерий, бактерий группы кишечных палочек, а также бактерий рода Proteus. Кроме того, специалисты оценивали содержание радионуклидов, токсичных элементов, остаточного количества пестицидов и ветеринарных лекарственных средств.

Несоответствие выявили в двух пробах. В них нашли следы антибиотиков тетрациклиновой группы и амфениколов. Эти образцы отобрали в рамках производственного контроля, который предприятие проводит до выпуска продукции. Остальные пробы полностью соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По словам главного специалиста органа инспекции Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Александра Шароглазова, появление антибиотиков в яйцах чаще всего связано с нарушением схемы применения препаратов.

«Остатки антибиотиков тетрациклиновой группы свидетельствуют о возможном нарушении схемы их применения или не был выдержан период выведения, либо использовались некачественные корма и ветпрепараты. Поэтому лабораторные исследования яиц необходимы, чтобы гарантировать безопасность и качество продукции для потребителей», — подчеркнул эксперт.

В ведомстве напомнили, что производители обязаны соблюдать период выведения лекарственных препаратов. Это время, которое должно пройти после отмены препарата, прежде чем птицу можно забивать и использовать яйца или мясо. Если этот срок не соблюдён, остатки лекарств находят в продукции. Для человека это может обернуться аллергическими реакциями, дисбактериозом и формированием устойчивости бактерий к противомикробным средствам.

Амфениколы — группа антибиотиков широкого спектра действия. Они также не должны присутствовать в яйцах. Их накопление в организме человека способствует появлению устойчивости бактерий к другим препаратам и может вызывать серьёзные заболевания.

Птицефабрики края и соседних регионов ведут строгий учёт документации по применению ветпрепаратов, включая журналы обработок и соблюдение инструкций. На всех этапах производственного процесса действуют программы контроля, а продукцию регулярно проверяют в испытательной лаборатории.

Вопросы безопасности продуктов питания стоят остро на фоне активного импорта. В начале ноября в Красноярский край ввезли ещё 146 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана. Поставки из-за рубежа увеличивают нагрузку на систему лабораторного контроля, который позволяет отсеивать некачественную продукцию до попадания на прилавки.