В Дивногорской больнице пациенты получили ожоги после нескольких часов ожидания при включённой ультрафиолетовой лампе. По информации канала «К24», пострадавшие обратились за медицинской помощью, а краевой Минздрав объяснил, как облучатель оказался включён в коридоре.

Инцидент произошёл в субботу, когда посетители ждали приёма на УЗИ. По словам сына одной из пострадавших, врач задержалась на два с половиной часа, а бактерицидная лампа всё это время работала. Ультрафиолет отражался от потолка и попадал на людей. Некоторые находились в коридоре под облучением до четырёх часов.

У матери мужчины, пенсионерки с инвалидностью I группы по зрению, вечером началось сильное слезотечение: она не могла открыть глаз. Сначала в глазном центре ей поставили диагноз «кератит», однако позднее выяснилось, что речь идёт об ожоге. Затем у женщины начало шелушиться лицо.

По словам родственника, похожие симптомы появились и у других посетителей. Некоторые получили ожоги шеи, щёк и лба. Всего в очереди, по подсчётам одной из пациенток, находились около 25 человек, из них 12 впоследствии обратились за медицинской помощью.

В краевом Минздраве сообщили «К24», что облучатель включился случайно. Один из пациентов нажал на кнопку на стене, полагая, что таким образом сделает освещение ярче. Однако вместо обычного света включилась бактерицидная ультрафиолетовая лампа. По информации ведомства, после этого она продолжала гореть ещё несколько дней. Подобный случай в Дивногорской межрайонной больнице произошёл впервые.

После происшествия администрация больницы провела внеочередной инструктаж пациентов, а выключатель дополнительно закрыли защитным корпусом. В Минздраве принесли извинения посетителям, которых затронула ситуация.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку.