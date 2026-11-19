Более шести млн рублей ущерба взыскал суд с канской компании «ДарТекс», производственный цех которой загрязнял окружающую среду токсичными отходами и мусором.

По данным прокуратуры, предприятие, располагающееся в Северо-Западном промрайоне города, пренебрегало очистными сооружениями, используя вместо них трубу с металлическим желобом, отводящую стоки из баков с берёзовыми чурками прямо на землю. При этом загрязнению подвергалась почва как на территории самой компании, так и на соседних участках.

Фоновые показатели по марганцу, меди, цинку, железу и нефтепродуктам превысили норму настолько, что уровень загрязнения был определён как критический.

Помимо этого отходами древесины и золой была захламлена территория площадью свыше 1,3 тыс. кв. м. Для хранения мусора не было организовано навеса и твёрдого покрытия. Часть отходов складировалась на прилегающих участках. Ранее главу компании уже привлекали к административной ответственности за нарушение экологических требований и отсутствие паспортов на опасные отходы.

«Специалисты рассчитали точный размер вреда, причинённого почве как объекту охраны окружающей среды — 6 339 319 рублей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. С ООО „ДарТекс“ взыскали более 6,3 млн рублей в доход бюджета Канского округа», — рассказали в прокуратуре.

За два месяца организация должна будет освободить захламлённые участки от мусора.

По данным руководства компании, производство приостановлено. Очистку территорий от отходов проконтролирует прокуратура.