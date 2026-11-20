В школах Красноярского края со следующего учебного года начнут использовать обновлённые государственные учебники русского языка и литературы для 10–11 классов. В них вернут произведения о Великой Отечественной войне, а также расширят внимание к отечественной культуре и истории. О предстоящих изменениях сообщили в Министерстве образования региона.

Одной из особенностей новых учебников литературы станет возвращение в школьную программу произведений о Великой Отечественной войне. Среди них — «Молодая гвардия», «Сын артиллериста», «В августе 44-го» и другие книги. Отдельные разделы посвятят военной тематике, истории страны и выдающимся соотечественникам.

В учебниках русского языка появятся тематические рубрики «Призвание», «Профессия будущего» и «Мир в слове». В пособиях по литературе предусмотрены разделы «Литературная карта России», «Литература народов России» и «Зарубежная литература в русских переводах».

По словам министра образования Красноярского края Татьяны Гридасовой, обновление учебников направлено на создание единого образовательного пространства. Это позволит школьникам продолжать обучение по одинаковым программам при переезде в другой город или регион. При этом школы сохранят возможность самостоятельно выбирать методики преподавания, организовывать проекты и внеурочную деятельность.

Кроме того, Министерство просвещения России утвердило обязательный список произведений для внеклассного чтения. В него вошли книги патриотической направленности о Родине, подвигах героев прошлого и современных защитниках Отечества. Для педагогов и школьников также создали единую базу нормативных словарей русского языка.

Апробация новых учебников уже состоялась. До конца 2026 года издания должны войти в федеральный перечень.

Ранее в Красноярском крае школьники уже тестировали новые подходы к обучению. В частности, мы рассказывали, как ученики местных школ пробуют изучать искусственный интеллект.