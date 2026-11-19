В Канске ищут 16-летнего Ивана Жмурова, ушедшего утром 17 ноября из дома в мкр. Северо-Западном.

Как сообщает «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной», рост парня – около 175 см. Подросток худощавого телосложения, с карими глазами и тëмно-русыми коротко стриженными волосами.

Пропавший был одет в чёрную куртку с капюшоном и белыми полосами на рукавах, чëрные спортивные брюки и бежевые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят связаться с канской полицией по номеру 8 (39161) 4-20-01, единому номеру экстренных служб 112 или волонтёрами: 8-950-99-66-066 (звонки принимаются круглосуточно).