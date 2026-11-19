Специалисты регионального Лесопожарного центра завершили в лесах края комплекс мероприятий по снижению рисков возгораний. Противопожарные меры не дают огню захватить большие площади и способствуют оперативной ликвидации возгораний.

В ходе работ было создано и реконструировано 40 км лесных дорог, прочищено свыше 5,6 тыс. км минерализованных полос, благоустроено более 50 мест отдыха, установлено 40 шлагбаумов, обустроены подъезды к 50 водным источникам и проведены мероприятия по содержанию 24 км противопожарных заслонов.

При этом профилактическая работа с населением ведётся постоянно. В результате доля возгораний в лесах по вине человека стала меньше в пять раз по сравнению с прошлым годом.

«Сейчас в подразделениях Лесопожарного центра проводят консервацию автопарка на зимнее хранение. В сезоне 2027 года лесным пожарным поможет бороться с огнём новая спецтехника. Её приобрели за счёт краевого бюджета и по нацпроекту „Экологическое благополучие“», — сообщили в центре.