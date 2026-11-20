Фестиваль уличного искусства «Искра» состоится 29 ноября в лофте «Ивент Мануфактура» на улице Вавилова, 1, строение 51. Об этом 20 ноября сообщили в издании «Проспект Мира». Начало — в 15:00. Тема этого года — «Город говорит».

Организаторы обещают насыщенную программу. Посетители смогут увидеть выставку картин и фотографий красноярских авторов, а также приобрести изделия местных мастеров на арт-ярмарке. Для желающих освоить новые техники проведут мастер-классы. Завершит вечер диджей-сет, а в течение дня выступят спикеры, которые расскажут об уличном искусстве и городской культуре.

Вход на все мероприятия свободный. Однако требуется предварительная регистрация. Возрастное ограничение — от 14 до 35 лет. Организаторы приглашают всех, кому близки творчество и городская культура, а также тех, кто хочет познакомиться с художниками и найти вдохновение для собственных идей.

Уличное искусство в Красноярске получает всё больше поддержки и признания. Ранее мы рассказывали, как в городе назвали победителей первой всероссийской премии стрит-арта. Тогда лучшие работы художников были отмечены наградами, а их авторы получили возможность заявить о себе на федеральном уровне.