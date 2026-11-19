В селе Сухобузимское Красноярского края 19 ноября поздравляют Алимпиаду Петровну Орловцеву. Фронтовичке, военному шофёру и одной из старейших читательниц «Аргументов и фактов» исполняется 104 года. Судьба этой женщины — пример стойкости, мужества и удивительной скромности.

На фронт Алимпиаду призвали в мае 1942 года из деревни Маганск Берёзовского района. Совсем юной она села за руль «полуторки» и прошла с ней через тяжелейшие испытания. В составе 174-го батальона аэродромного обслуживания 3-го Украинского фронта она подвозила боеприпасы и стройматериалы для самолётов. Не раз попадала под бомбёжки, горела в машине и подрывалась на минах. Участвовала в Курской битве, освобождала Украину и Восточную Европу.

«Нас посылали то за одним, то за другим: за песком, за известью, надо было для самолётов, чтобы ориентировались», — вспоминала Алимпиада Петровна в одном из интервью.

Победу она встретила в Вене, в ноябре 1945-го вернулась домой. После войны работала секретарём комсомольской организации, затем на ответственных должностях в Ужуре и Шарыпово. В Сухобузимском её знает каждый: долгие годы Алимпиада Петровна заведовала районным ЗАГСом, зарегистрировав сотни пар и дав путёвку в жизнь не одному поколению новорождённых.

У неё большая и дружная семья — трое детей, восемь внуков и девять правнуков. Сын Сергей, вдохновлённый примером матери, выбрал военную карьеру и дослужился до капитана первого ранга.

Даже в почтенном возрасте Алимпиада Петровна остаётся в строю. Она читает газеты, почти полвека выписывает «АиФ» — с самого начала издания, и следит за событиями в стране. Её судьба легла в основу документального фильма «Наша Алимпиада» режиссёра Андрея Гришакова. Сама героиня не любит шума вокруг своей персоны: она никогда никого ни о чём не просила, не ссорилась и не жаловалась. Возможно, в этом и есть секрет её долголетия.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Алимпиаде Петровне крепкого здоровья, бодрости духа и ещё долгих лет рядом с близкими.

Несколько лет назад команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой!» от «АиФ-Красноярск» уже навещала Алимпиаду Петровну в Сухобузимском. Тогда она делилась воспоминаниями о боевом пути и встречалась с другими ветеранами района в местном Доме культуры. Та поездка стала частью большой акции, в рамках которой журналисты проехали по городам и сёлам края, чтобы лично сказать спасибо тем, кто ковал Победу.