Если по ночам никак не удаётся уснуть, не стоит сразу тянуться за снотворным — есть более мягкие способы наладить режим. Врач‑кинезиолог и врач‑невролог‑стажёр Михаил Гаврикин поделился простыми, но действенными привычками, которые помогут справиться с бессонницей без лекарств.

Первое и ключевое правило — соблюдать стабильный подъём: вставать в одно и то же время ежедневно, даже если сон был коротким или беспокойным. Это помогает настроить внутренние часы организма, пишут VSE42.Ru.

Второй шаг — отказаться от гаджетов минимум за 60 минут до отхода ко сну. Яркий свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, который сигнализирует телу, что пора отдыхать.

Ещё один важный момент: не нужно просто лежать в кровати, если сон не приходит. Если спустя примерно 20 минут заснуть не удаётся, лучше встать и заняться чем‑нибудь спокойным — например, почитать бумажную книгу или сделать лёгкую растяжку. Так мозг не начнёт ассоциировать постель с бодрствованием и напряжением.

Наконец, стоит позаботиться о комфортной обстановке в спальне: хорошо проветрить комнату и максимально затемнить окна — тёмное и свежее пространство заметно улучшает качество засыпания.

При этом специалист подчёркивает: если проблемы со сном сохраняются дольше месяца, не стоит заниматься самопомощью — лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные underlying‑причины нарушения.