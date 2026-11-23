В Красноярском крае двух руководителей компаний осудили за контрабанду леса в Китай. Они продали более 30 тыс. кубометров пиломатериалов на сумму свыше 245 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, в 2019 году глава лесозаготовительного предприятия ООО «Кедр» договорился со знакомой — директором бухгалтерской фирмы ООО «Ажур» — совместно продавать незаконно заготовленную древесину.

Чтобы придать сырью легальный вид, сообщники использовали договоры купли-продажи, по которым контрагенты ранее не поставили весь оговорённый объём леса.

С 2019 по 2021 год они закупили более 28 тыс. кубометров незаконно заготовленной древесины стоимостью свыше 104 млн рублей. В информационной системе указали, что сырьё поступило по ранее заключённым договорам, а затем переработали его в пиломатериалы.

Далее древесину вывезли за границу: через подконтрольную организацию сообщники подписали контракт с китайской компанией и продали ей более 30 тыс. кубометров пиломатериалов на сумму свыше 245 млн рублей.

Суд признал обоих руководителей виновными в незаконном обороте древесины (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ) и контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Лесозаготовитель получил 3 года 6 месяцев колонии строгого режима, его сообщница — 3 года колонии-поселения.

По иску прокуратуры с осуждённых взыскали более 350 млн рублей в счёт возмещения ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, а исполнение решения остаётся на контроле надзорного ведомства.

Ранее мы сообщали, что за ущерб почве на 49 млн осудят руководителя агрофирмы в Красноярском крае.