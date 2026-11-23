Красноярская компания, торгующая автозапчастями, прописала в своих договорах условия, которые ущемляли интересы покупателей. На это обратили внимание в Роспотребнадзоре после жалоб клиентов.

Так, деньги за неподходящую или бракованную деталь нельзя было вернуть сразу — возврат оформляли лишь при условии, что нужную запчасть невозможно заказать у поставщиков. Помимо этого, фирма ограничивала покупателей в выборе суда для разрешения споров и готова была выполнять заказы только после реального поступления денег на счёт, хотя по закону оплата считается произведённой в момент, когда банк подтвердил перевод.

После предостережений организация документы не исправила, и специалисты Роспотребнадзора подали иск в суд. В итоге компанию обязали исключить незаконные пункты из типовых договоров. Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в управлении.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае три предпринимателя торговали без маркировкочных кодов.