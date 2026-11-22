В Красноярске 25 и 26 ноября 2026 года пройдет международный форум «ПРОМДИЗ. Промышленное обновление».

Организаторы анонсировали участие представителей власти, крупнейших промышленных компаний, экспертов из России и других стран, дизайнеров и студентов ведущих вузов.

Так, ожидается визит ведущего промдизайнера Alibaba Group Юпэна Ху, экс-главы направления индустриального дизайна Italdesign Giugiaro Никола Гуэльфо, гендиректора InCourse Industrial Маргариты Прандино и сооснователя бюро промдизайна D3 Павла Конновича.

Деловая программа форума включает встречи и дискуссии с российскими и зарубежными экспертами.

Кроме того, в рамках мероприятия будет работать ЭКСПО. Это выставка серийных продуктов, промышленных разработок и проектов участников акселератора.

Завершится форум 26 ноября. В финале конкурса промышленного дизайна КПД состоится награждение победителей.