Манул Борис из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» установил личный рекорд по весу, готовясь к зиме. Впервые за всю историю наблюдений он перевалил за отметку 7 кг. Об этом krsk.aif.ru рассказал представитель парка Олег Чипура.

«В парке было плановое взвешивание манула Бориса. Весы показали 7 кг 50 гр. Для Бориса это абсолютный рекорд. Впервые за историю наблюдений вес перевалил за отметку в 7 килограмм. Манул подошел к зиме в идеальной форме. Зажировка продолжается. В прошлом году он в это время весил около 6,4 кг», — сказал он krsk.aif.ru.

Зажировка началась 1 сентября и проходит под контролем специалистов.

Сейчас он набрал больше, но это не повод для беспокойства: зажировка — естественный процесс подготовки к холодам. Сотрудники зоопарка следят, чтобы манул набирал вес постепенно и не переедал. Нормой будет предел в 7,5 кг.

Весной Борису исполнится 4 года. Его рацион состоит из курицы, мышей, перепелов, молока и перепелиных яиц. Такой набор продуктов дает животному нужные питательные вещества и помогает оставаться в нужной для суровой зимы форме.