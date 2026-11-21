Психолог, системный семейный терапевт и специалист, работающий с психической травмой Ольга Миронова рассказала krsk.aif.ru, почему в выходные и в отпуске человек может испытывать тревогу, подавленность и ощущать, что всё вокруг будто потеряло смысл.

«Могу предположить, что эти чувства человек испытывает и во время работы — просто не отслеживает их — а когда появляется время посидеть и понаблюдать за своим состоянием, начинает замечать, — объяснила эксперт. — Возможно, это некий сигнал: что-то в жизни не устраивает. Такие сигналы могут пугать человека — поэтому их сложно заметить за повседневными делами».

Специалист провела аналогию с физическим недомоганием. Повышением температуры организм оповещает: нужно лечиться. То же самое происходит и с психикой — беспокойство о чём-то хочет «поведать». Чтобы расшифровать это послание, стоит спросить себя: если бы тревога могла говорить, что бы она сказала?

«Не исключено, что за подавленностью и опустошённостью кроется второй слой чувств: страх, злость, боль — и с ними мы можем работать», — резюмировала Ольга Миронова.

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