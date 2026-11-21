Выходные 21 и 22 ноября в Красноярске обещают быть пасмурными и прохладными.

Согласно прогнозу Gismeteo.ru, в субботу 21 ноября в краевом центре будет пасмурно, выпадет мокрый снег. Температура воздуха днём составит -5, -3 градуса Цельсия. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

К утру воскресенья 22 ноября похолодает до -7 °C. Днём воздух прогреется на один градус, к вечеру остынет до -8 °C. Второй выходной обещает быть практически безветренным. В первой половине дня возможен небольшой снег.