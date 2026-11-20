В Красноярском крае умер бывший судья Арбитражного суда региона Владимир Порватов. Он скончался на 77-м году жизни. О смерти сообщили в пресс-службе суда.

Владимир Порватов был назначен судьёй постановлением Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 года. В этой должности он проработал 14 лет, значительную часть времени возглавлял третий судебный состав коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

За многолетнюю добросовестную работу Порватов был награждён Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ.

Коллеги вспоминают его как высококвалифицированного судью и отзывчивого человека, готового поддержать окружающих в трудной ситуации. В Арбитражном суде Красноярского края выразили соболезнования родным и близким Владимира Порватова.

Ранее мы сообщали о смерти ветерана красноярской журналистики Валерия Коротченко. Он много лет работал в региональных средствах массовой информации, возглавлял радио «Центр России» и руководил ветеранской организацией краевого Союза журналистов.