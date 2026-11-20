Ювелирный бренд Element Soul из Красноярска занял второе место на всероссийском конкурсе «Лучшие украшения России». Его основатель Елена Павлюкова стала серебряным призёром в номинации «Природные мотивы». Награду дизайнеру вручили на международной выставке JUNWEX в столице.

В конкурсе участвовали 42 компании, представившие в общей сложности 80 изделий. Оценивала работы Высшая экспертная коллегия, в состав которой вошли искусствоведы и представители музейного сообщества, в том числе специалисты Государственного Эрмитажа и музеев Московского Кремля.

Для участия в выставке в Москве Елена Павлюкова воспользовалась поддержкой Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Помощь включала организацию выставочного стенда и содействие в подготовке продукции к представлению на внешних рынках.

Это не первая награда дизайнера на ювелирных выставках. В 2023 году она заняла второе место на JUNWEX, а в 2026 году её проект также получил признание на международной выставке в Санкт-Петербурге.

Сегодня у бренда работают две мастерские в Красноярске. Одну из коллекций бренд создаёт совместно с экспертами Эрмитажа.

Ювелирные украшения остаются популярным подарком у жителей региона. Ранее мы рассказывали, что красноярцы больше всего потратили на подарки для женщин к 8 Марта именно в этой категории товаров.