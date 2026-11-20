Число погибших при крушении военного самолёта, летевшего из Новосибирска в Канск, выросло до 19. Обновлённые подробности приводит «Проспект Мира». Трагедия случилась вечером 17 ноября.

По предварительной версии, причина крушения — техническая неисправность. По информации каналов, борт перевозил инженерно-технический состав ВКС. Над Кузбассом загорелся один из моторов, и самолёт резко начал падать.

Baza называет наиболее вероятную причину: утечка керосина из-за неисправности топливного насоса или одного из патрубков в отсеке двигателя.

«Вероятно, во время полёта топливо в двигателе вспыхнуло. Из-за пожара произошёл отказ механизации крыла, самолёт резко полетел вниз и рухнул примерно в 5 км от кемеровского аэропорта», — пишет канал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил полётов или подготовки к ним — статья 351 УК РФ. Причины катастрофы в ведомстве не называют: там заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Число погибших уточнялось: в первых сообщениях о катастрофе речь шла о 17 жертвах.