Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Шевченко в Красноярске. Об этом 20 ноября сообщили в Информационном центре СК России. Ситуация вокруг девятиэтажки 1985 года постройки остается критической: конструкции здания разрушаются, в стенах образовались сквозные трещины, а инженерные коммуникации полностью изношены.

Обращения жителей в различные инстанции долгое время не приносили результатов, ремонтные работы в доме не проводились. В октябре текущего года строение официально признали аварийным. Однако граждане, среди которых есть пенсионеры, семьи с детьми и ребенок-инвалид, всерьез опасаются, что процедура расселения может затянуться на неопределенный срок.

В целях защиты прав людей региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело. Ранее надзорный орган уже отменял процессуальные решения по этому объекту, поэтому расследование пришлось начинать заново. Предыдущие обращения к главе ведомства уже ставили эту ситуацию на особый контроль в центральном аппарате.

Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Отдельно глава СК потребовал отчитаться о работе по реализации прав жильцов на получение благоустроенного жилья. Исполнение поручения поставлено на контроль.

Тем временем ситуация с домом обострилась до предела: на этой неделе городские власти объявили экстренное расселение. Из-за опасных отклонений на контрольных маяках жителям 59 квартир велели собрать вещи и покинуть здание в течение двух дней. Дом, который в 1985 году возводили хозяйственным способом работники автотранспортного предприятия, сейчас обнесен защитной сеткой, а людям предлагают временное размещение в профилактории.