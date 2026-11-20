В Красноярске 19 ноября объявили экстренное расселение аварийного дома на улице Шевченко, 32. Поводом стали отклонения, которые специалисты зафиксировали утром при плановом осмотре контрольных маяков на трещинах, рассказали в «Проспекте Мира» со ссылкой на мэрию. Глава города Сергей Верещагин поручил службам в тот же день провести поквартирный обход и предложить жителям переезд.

Первый вице-мэр Александр Мацак встретился с людьми на месте. По его словам, угрозы мгновенного обрушения нет, но расселить 59 квартир планируют в течение двух дней. Уже к субботе здание хотят законсервировать и опечатать. Выезжать нужно сразу со всеми вещами, мебелью и техникой, однако забрать крупный скарб позже можно будет по графику в сопровождении спасателей. Здание со всех сторон обнесли защитной сеткой.

Одной из жительниц предложили временно поселиться в профилактории. Пока людям не предоставят другое жильё, город обещает компенсировать аренду квартир: либо снимать самостоятельно с последующим возмещением, либо сразу переложить оплату на администрацию. Коммунальные платежи за квартиры в аварийном доме обещают приостановить. При этом, как сообщили жильцы, никаких документов о расселении они пока не видели. «Мне только сегодня сказали выселяться до субботы. Это за два дня, куда, с чем? Ни бумаг, ничего нет, и не предложили ничего», — возмутился один из жителей Геннадий Иванович.

Дом 1985 года постройки возводили не профессиональные строители, а работники автотранспортного предприятия хозяйственным способом. По воспоминаниям очевидца Алексея Нора, в восьмидесятых жильё строили по бартеру: предприятие выделяло автобусы кирпичному заводу, а взамен получало материалы. «Людей не хватало, снимали слесарей с рабочих мест и отправляли работать каменщиками, монтажниками. Все сроки были просрочены, дом, по-моему, даже не был принят госкомиссией, но мы сюда уже вселились», — поделился мужчина.

В октябре комиссия официально признала объект аварийным и подлежащим сносу. Тогда о немедленном расселении речи не шло. Решение о дальнейшей судьбе дома будут принимать отдельно с учётом финансовых возможностей города.

Для краевого центра это первый случай, когда под снос идёт жилая девятиэтажка. Ранее мы рассказывали, что расселяли в основном бараки и пятиэтажки. Тогда же стало известно, что дом даёт крен, а просадка достигала около 18 сантиметров, при этом жильцы годами жаловались на трещины по фасаду и «кирпичепад». Распоряжение о сносе подписали ещё 13 октября, однако сроки работ до сих пор неизвестны.