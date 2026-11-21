Теннисное чудо 19-летняя россиянка Мирра Андреева стала одной из кандидаток на звание лучшей теннисистки сезона-2026 по версии WTA. Женская теннисная ассоциация сообщила об этом на своём сайте.

За главную награду также поборются первая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан), Линда Носкова (Чехия), Арина Соболенко (Республика Беларусь) и Элина Свитолина (Украина).

В 2026 Мирра сыграла в шести финалах и завоевала четыре титула, включая первый в карьере титул на турнире Большого шлема — «Ролан Гаррос». Также уроженка Красноярска одержала победу на Итоговом турнире WTA, где выступала в одиночном разряде впервые.

Андреева провела больше всех матчей в туре WTA — 71. Она же одержала больше всех побед — 55.

Итогом года для российской спортсменки стало второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, завершившая сезон на этой позиции, со времён Марии Шараповой в 2006 году.