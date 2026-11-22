Жителям Красноярского края напомнили: у номеров 112 и 122 разные задачи, и путать их не стоит.
122 — это справочная служба краевого правительства. Она не спасает в чрезвычайной ситуации, а помогает решить бытовые вопросы.
Когда звонить на 122:
— записаться к врачу;
— записаться в МФЦ;
— связаться с управлением соцзащиты;
— передать показания счетчиков ЖКХ;
— узнать график работы госучреждений;
— уточнить оплату проезда в общественном транспорте.
112 — экстренная линия.
Сюда звонят, когда есть угроза жизни или здоровью: пожар, запах газа, ДТП, человеку резко стало плохо, нужна полиция или скорая. Если не уверены, куда звонить в опасной ситуации, набирайте 112 — там подскажут и соединят с нужной службой.
Звонки на обе линии бесплатные, операторы на связи находятся круглосуточно.