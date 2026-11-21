Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на 5-летнего мальчика.

Как рассказали в ведомстве, животное атаковало ребёнка 19 ноября на ул. Лесопитомник в Красноярске. По данным СМИ, всё произошло вечером, когда ребёнок шёл домой с мамой. Собака кинулась в сторону мальчика и укусила его за ногу — от травм ребёнка спасли плотные штаны.

Сейчас по делу, возбуждённому по статье «Халатность» следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», — подчеркнули в СК.