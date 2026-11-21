Жильцам аварийной многоэтажки на Шевченко, 32 в Красноярске направили грузчиков и предоставили машину для перевозки вещей.

Как сообщают в администрации Ленинского района, связь с жителями держат постоянно — возможно, будут предприняты новые меры для помощи в переезде.

«Сегодня комиссия обследовала лифт. Принято решение не включать его, поскольку пользование может быть небезопасным. При этом свет, вода и отопление в доме сохранятся до момента, пока не съедет последний житель», — отметили в администрации.



Напомним, многоэтажный дом на Шевченко, 32 признали аварийным и подлежащим сносу после комиссии. Здание было построено в 1985 году с нарушениями. Выехать жильцы должны были на этих выходных, но позже стало известно, что график переездов согласуют с каждой семьёй индивидуально.