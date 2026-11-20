Прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2027–2029 годы представила министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур на публичных слушаниях по проекту краевого бюджета. Этот документ лежит в основе расчётов главного финансового плана региона.

Согласно базовому сценарию, по итогам 2026 года индекс промышленного производства ожидается на уровне 98,3%. В министерстве объясняют такую динамику структурой экономики края, где значительную роль играют экспортные отрасли. С 2027 года прогнозируется стабилизация показателя примерно на уровне 100%, а затем — ежегодный рост примерно на 1%.

Одним из факторов развития должны стать крупные инвестиционные проекты в металлургии. К началу 2027 года планируется запустить первую очередь горно-обогатительного комбината на Черногорском месторождении медно-никелевых руд и золотоизвлекательную фабрику на месторождении «Благодатное». Дополнительный эффект ожидают и от других проектов, которые должны завершиться в ближайшие три года.

Для привлечения инвесторов в регионе действуют меры налоговой и инфраструктурной поддержки, а также особые экономические режимы. В частности, это ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» и ТОР «Железногорск». Сейчас обсуждается расширение границ территории опережающего развития, а в особую экономическую зону поступают новые заявки от потенциальных резидентов.

Ещё одно направление — развитие собственных технологий и локализация критически важных производств. По оценке министерства, в машиностроении увеличивается доля продукции с применением передовых технологий, что позволяет снижать зависимость от импорта.

В результате валовой региональный продукт Красноярского края, по прогнозу ведомства, должен вырасти с 4,6 трлн рублей в 2026 году до 5,46 трлн рублей к концу 2029-го. В министерстве также связывают повышение производительности труда и технологичности производства с перспективами роста заработной платы. По словам Татьяны Магдибур, в сочетании с бюджетной политикой это должно помочь решать социальные задачи и повышать уровень жизни жителей.

Ранее в Красноярском крае установили величину прожиточного минимума на 2027 год. На душу населения она составит 22 452 рубля — на 6,8% больше, чем в 2026 году. Эти значения уже учтены в проекте краевого бюджета на 2027–2029 годы.