В Емельяново предприниматель получил 3 года колонии за мошенничество с землёй на 25 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В начале 2016 года житель Емельяново арендовал у администрации участок площадью 6 гектаров. Позже он решил выкупить землю по льготной цене — всего за 15% кадастровой стоимости, но для этого требовалось построить на участке капитальный объект.

В октябре того же года мужчина зарегистрировал несуществующее нежилое здание — хранилище. Документы о регистрации он представил в администрацию, сообщил о якобы понесённых затратах и попросил разрешить выкуп участка без торгов.

Расчёт сработал: земля с кадастровой стоимостью чуть более 300 тыс. рублей перешла в его собственность за 15% от этой суммы. Вот только само хранилище существовало исключительно на бумаге.

Проверка с использованием космических снимков показала: на участке никогда не было никаких строений — ни фундамента, ни стен, ни крыши. Был лишь фиктивно зарегистрированный объект, который помог получить землю по льготной цене.

К моменту выявления нарушения рыночная стоимость участка превысила 25 млн рублей. На эту сумму и оценили ущерб, причинённый государству.

С учётом позиции гособвинителя суд признал мужчину виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае за вылов осетров из Красной книги завели дело на 25 млн рублей.