Двое жителей Красноярска и Игарки организовали незаконный вылов сибирского осетра в акватории Енисея. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края. По данным следствия, с конца июля по август 2026 года они добыли 49 экземпляров краснокнижной рыбы.

Улов браконьеры перевезли на теплоходе к берегу посёлка Стрелка и перегрузили в багажник автомобиля. Дальше уехать не удалось: иномарку остановили сотрудники ДПС, а незаконно добытые биоресурсы обнаружили и изъяли. Ихтиологическая экспертиза подтвердила: изъятые особи — сибирский осетр, занесённый в Красную книгу РФ.

Своими действиями злоумышленники причинили ущерб государству на 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и перевозке ценных водных биоресурсов, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит реальное лишение свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом до 2 млн рублей, а также возмещение ущерба природе. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Охотиться и ловить вне закона — плохая идея, и суды это подтверждают. Под Красноярском шестеро сельчан пойдут под суд за незаконную охоту: они добывали зверя в запретные сроки и с нарушением правил, а дело на них завели после проверки.