Отшельнице Агафье Лыковой, живущей на заимке в тайге заповедника «Хакасский», пока не нашли помощника. Об этом сообщил её духовный наставник отец Игорь Мыльников — его цитирует ТАСС.

Кандидат должен подойти по нескольким пунктам. Нужны крепкое здоровье, опыт таежной жизни, вера и отсутствие вредных привычек — не пьёт, не курит.

Ещё одно условие — психологическая устойчивость и большое терпение. Указания Лыковой нужно выполнять, не споря с ней. Ищут помощника по всей России.

Потребность в нём стала острее этим летом и осенью. К заимке начал выходить медведь. Осенью рядом с Лыковой жил помощник, который в том числе отпугивал хищника. Позже он уехал из-за проблем со здоровьем.

Агафья Лыкова — последняя из семьи староверов, которую геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах.

Семья жила в изоляции с 1937 года. Когда геологи вышли к ним, в тайге жили пятеро: глава семьи Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое детей, в 1988-м — отец.

С 2001 года заимка входит в заповедник «Хакасский». Лыкова родилась в апреле 1945 года, по другим данным — в 1944-м.