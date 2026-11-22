В Красноярске знания о России проверяли в холодной воде. Участники Географического диктанта надели термокостюмы для айс-флоатинга и написали геодиктант в Енисее. Так проверка эрудиции соединилась с физическим опытом.

В этом году 30 вопросов диктанта были связаны с географией России, юбилеями известных соотечественников и государствами БРИКС.

Напомним, географический диктант — ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества. В этом году она охватила более 120 стран.

Правильные ответы опубликуют 11 декабря на сайте проекта.