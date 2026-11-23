В Зеленогорске полицейские выявили факт получения взятки ведущим ветеринарным врачом одного из крупных мясоперерабатывающих предприятий города. На территории возле мясокомбината также нашли останки животных. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выяснилось, чтона предприятии имелось необходимое оборудование для утилизации биологических отходов, однако по указанию 35-летнего руководителя его фактически не использовали. Останки животных вывозили и закапывали в ямах на прилегающей территории, а производственные стоки сбрасывали на землю без предварительной очистки.

При этом закреплённый за предприятием ведущий ветврач вносил в систему «Меркурий» недостоверные сведения об утилизации биоотходов и получал от руководителя деньги — предварительно не менее 240 тыс. рублей. Точная сумма вознаграждения и период его получения ещё устанавливаются.

Сотрудники ОЭБиПК со специалистами осмотрели производственные помещения и территорию мясокомбината. Они обнаружили места захоронения останков животных общим объёмом около 500 кубических метров, зафиксировали сброс неочищенных стоков и длительное неиспользование оборудования. Также изъяли служебную документацию и другие значимые для проверки предметы.

Следственные органы возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

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