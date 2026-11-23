В Красноярске вновь возникли перебои в работе интернет-провайдера «Орион». Количество жалоб от абонентов резко выросло вчера вечером, сообщается на сайте сервиса «Детектор404».

Пик обращений пришёлся на период с 23:30 до 00:00, но сообщения о проблемах с доступом в сеть продолжали поступать и глубокой ночью.

Напомним, в июне «Орион телеком» пережил масштабную хакерскую атаку. По словам провайдера, она отличалась «высокой интенсивностью», однако затронула только Красноярский край — другие регионы присутствия компании не пострадали.

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