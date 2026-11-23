В понедельник, 23 ноября, состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова.

В ходе прений Логинов заявил, что готов отправиться на СВО, и не стал просить о смягчении наказания. «Я прошу наказать только за то, что я совершил», — сказал экс-глава города. Напомним, ранее прокурор края Роман Тютюник запросил для него 13 лет колонии строгого режима.

Также стало известно, что Владислав Логинов развёлся с третьей женой Анастасией. Защита просит не конфисковывать часть имущества, оформленного на неё, в том числе квартиру на Ладо Кецховели, где Анастасия живёт с двумя несовершеннолетними детьми.

Бывший заместитель мэра Алексей Давыдов попросил прощения у семьи, коллег и горожан. Он заявил, что «был уверен, что это принесёт городу только пользу и благо».

Приговор по делу вынесут 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что прокурор запросил 13 лет для экс-мэра Красноярска.