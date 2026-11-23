В Емельяновском округе возбудили дело после нападения домашней собаки на школьника. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Как отметили в ведомстве, во время мониторинга открытых источников была обнаружена публикация о травмировании несовершеннолетнего в результате нападения домашней собаки.

Емельяновский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, днём 18 ноября в посёлке Памяти 13 Борцов домашняя собака, принадлежащая местным жителям, напала на 12-летнего мальчика.

Следствие даст правовую оценку действиям владельца животного: проверит, как соблюдались правила содержания домашних питомцев и обеспечивалась безопасность окружающих.

Ранее мы сообщали, что двух человек осудят за инсценировку похищения школьника в Красноярске.