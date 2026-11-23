В Емельяновском округе 12-летний мальчик пострадал от нападения собаки породы алабай — прокуратура поставила проверку на контроль. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По предварительным данным, днём ребёнок шёл из школы домой, когда на него бросилась собака, сбежавшая с соседнего двора. Отбиться самостоятельно мальчик не смог. Ему диагностировали рвано-укушенные раны, понадобилась операция. Сейчас школьник идёт на поправку.

После сообщения из медучреждения и заявления матери ребёнка территориальный отдел полиции начал проверку — устанавливаются все обстоятельства случившегося. Привлечение хозяина собаки к ответственности по закону держит на контроле прокуратура.

Кроме того, организована судебная защита интересов пострадавшего ребёнка.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Красноярске.