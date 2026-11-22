Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального Главка Алексея Еремина доложить, что выяснили следователи по уголовному делу после укуса безнадзорного животного.

Речь идет о вечернем происшествии 19 ноября на ул. Лесопитомник в Красноярске. Пятилетний ребенок возвращался из детсада вместе с матерью, когда собака бросилась на него и укусила за ногу.

Мальчику понадобилась медпомощь. Серьезных травм удалось избежать благодаря плотной одежде.

Расследование ведет Главк СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Следователи устанавливают полную картину случившегося и проверяют, как должностные лица исполняли обязанности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Отдельную проверку проводит прокуратура.

Исполнение поручения главы СК и результаты расследования держит на контроле центральный аппарат ведомства.

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