Следователи завершили расследование дела в отношении 19-летней жительницы Сургута и 29-летнего красноярца. Их обвиняют в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Они инсценировали похищение 14-летнего школьника и требовали выкуп у его родителей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в январе 2026 года жителям Сургута, Тюмени, Красноярска и Томска в мессенджере написали кураторы. Они предложили заработок якобы в рамках стажировки в правоохранительных органах и курьерской работы по обмену криптовалюты — фигуранты согласились.

22 января 2026 года обвиняемая приехала из Сургута в Красноярск к дому 14-летнего подростка, которого заранее обманул куратор. Вместе с ним девушка вскрыла сейфы и похитила более 2,5 млн рублей. Деньги она передала жителю Тюмени, после чего средства ещё дважды переправляли через курьеров, в том числе через обвиняемого красноярца.

Следуя инструкциям, обвиняемая привезла подростка на съёмную квартиру и удерживала его там до задержания. Тем временем отцу школьника пришло сообщение о якобы похищении сына с требованием выкупа.

Помимо этого, следствие выяснило, что красноярец причастен к другому преступлению. 12 января 2026 года он получил от жителя Томска свыше 1 млн рублей, похищенных у 85-летней жительницы Зеленогорска, и передал их соучастникам.

Обвиняемые находятся под домашним арестом. Собранной доказательственной базы достаточно, и дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Материалы в отношении жителей Томска, Тюмени и других соучастников выделены в отдельное производство.

Ранее мы сообщали, что с начала года жители Красноярского края отдали мошенникам более 2,4 млрд рублей.