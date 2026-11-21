С начала 2026 года аферисты обманом изъяли у жителей Красноярского края более чем 2,4 млрд рублей.

По данным прокуратуры, 1 143 ИТТ-преступлений уже раскрыто — это 23,5 % от общего числа. В суды региона ушло 709 уголовных дел об интернет-хищениях.

Только за прошедшую неделю 92 человека дистанционно отдали мошенникам свыше 47 млн рублей.

Пятеро граждан «повелись» на рекламу дополнительного заработка; потеряли деньги, «играя на бирже», «инвестируя» и в переписке с неизвестными. 18 человек поверили псевдосотрудникам служб и организаций, сообщавшим, что средства под угрозой и их нужно перевести на «безопасные счета». 23 жителя региона перешли по фишинговым ссылкам при совершении онлайн-покупок или перевели деньги через СБП за товары и услуги, которые так и не получили. Семь человек открыли ссылки в мессенджерах и соцсетях или одолжили деньги псевдознакомому. 39 пострадавших попались на другие уловки аферистов. По каждому из этих фактов возбуждены и расследуются уголовные дела.



«Всего с начала 2026 года прокурорами в интересах жертв телефонных мошенников направлено 314 исков, из них 293 — о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму свыше 80 млн руб.; 21 — о признании кредитных договоров недействительными на сумму более 4 млн руб. С учётом исков, заявленных в 2025 году, рассмотрено и удовлетворено 233 иска на сумму свыше 67 млн руб., в том числе 5 — о признании кредитных договоров недействительными на сумму свыше 1,5 млн руб.», — рассказали в прокуратуре.