Конец ноября приготовил красноярцам испытание: в город придут сильная магнитная буря и очередные погодные перепады.

По данным сервиса Time.in, геомагнитный шторм начнётся в четверг, 26 ноября, около 15:00, а сила возмущений достигнет пяти баллов.

Буря задержится почти на двое суток — захватит пятницу, 27 ноября, и первую половину субботы, 28 ноября. Успокоится геомагнитная обстановка только к вечеру субботы, когда активность снизится до трёх баллов.

Метеозависимым людям врачи советуют в эти дни не переутомляться, ограничить кофе и алкоголь и больше отдыхать, внимательно следя за самочувствием.

Всю неделю геомагнитные вспышки будут сопровождаться непривычно тёплой и сырой погодой.

Ранее мы сообщали, что жителей Красноярска ждёт тёплая, но пасмурная неделя.