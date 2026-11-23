Рабочая неделя в Красноярске окажется относительно тёплой, но солнечных дней синоптики не обещают — небо будет преимущественно затянутым. Днём температура воздуха будет держаться около нулевой отметки и выше.

В понедельник, 23 ноября, ожидается около нуля и пасмурно. Вечером столбики термометров опустятся до -1, не исключён мокрый снег.

Во вторник потеплеет до +2, а мокрый снег продолжится и ночью при температуре около +1.

В среду, 25 ноября, днём прогнозируют +1, ночью — до -2, снегопады сохранятся. В четверг осадки немного ослабнут: погода останется пасмурной, днём -1, ночью — до -5.

К пятнице вновь потеплеет до +2, снова ожидается мокрый снег. В ночь на субботу температура опустится до -2, а осадки сменятся обычным снегом.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае обустраивают 31 зимник общей длиной 2400 км.