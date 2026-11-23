В Емельяновском округе произошло ДТП с участием четырёх автомобилей — обстоятельства выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 73-летний водитель Mitsubishi Canter при перестроении не уступил дорогу и врезался в Kia Sportage под управлением 52-летней женщины. Та двигалась в попутном направлении в сторону посёлка Солонцы. После этого грузовик столкнулся с Mitsubishi Pajero, за рулём которого был 46-летний мужчина, и с Nissan X-Trail под управлением 53-летнего водителя, ехавшего впереди в том же направлении.

В результате аварии водителю Mitsubishi Pajero потребовалась разовая медицинская помощь.

Движение на участке уже восстановлено, препятствий для проезда нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД при выезде на встречную полосу и убеждаться в безопасности манёвра.

Ранее мы сообщали, что спасатели отработали ликвидацию массового ДТП на трассе под Дивногорском.