В Дивногорске прошли учения по ликвидации последствий массового ДТП на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Участники отработали спасение пострадавших из повреждённых автомобилей и автобуса, тушение пожаров и устранение последствий разлива топлива. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По замыслу тренировки, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу. Там произошло касательное столкновение с рейсовым автобусом. Пассажиры получили условные травмы, оказались в кювете и не могли самостоятельно выбраться из салона из-за заблокированных дверей. Водитель грузовика также нуждался в помощи.

Из-за аварии движение по трассе перекрыли. Следовавшие позади две легковые машины столкнулись лоб в лоб. По сценарию, трое человек в них получили травмы, потеряли сознание и оказались заблокированы в салонах. Кроме того, произошёл условный разлив топлива.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из легковых автомобилей и грузовика, открыли двери автобуса и передали всех условно травмированных медикам. Пассажиров автобуса разместили в подвижном пункте обогрева. Экипаж Госавтоинспекции организовал временную схему движения на перекрытом участке.

По сценарию учений, во время спасательных работ загорелись легковой автомобиль и грузовик. Пожарные потушили возгорания с помощью генераторов пены средней кратности.

Всего в тренировке участвовали 52 человека и девять единиц техники. По оценке организаторов, все поставленные задачи были выполнены.

Зимой в Красноярском крае возрастает и риск бытовых пожаров. Ранее мы рассказывали, почему нельзя оставлять включённый обогреватель без присмотра на всю ночь: специалисты МЧС предупреждают об опасности перегрева проводки и напоминают о правилах использования мощных электроприборов.